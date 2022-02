Haftstrafe für Remscheider nach Trunkenheitsfahrt : Schlingerfahrt vor dem Berufungsrichter

Remscheid/Wuppertal Im Leben des Angeklagten geht es drunter und drüber. Um nun über ein zu verhängendes Fahrverbot zu entscheiden, blätterte sich der Berufungsrichter am Wupperrtaler Landgericht durch einen seitenlangen Bundeszentralregisterauszug.

Schon als 16-Jähriger hatte der mittlerweile 37-jährige Remscheider die Justiz beschäftigt. Erpressung, Diebstahl und Drogenmissbrauch: Eine kriminelle Geschichte reihte sich an die nächste und auch jetzt scheinen der Angeklagte und auch dessen Anwalt den Überblick verloren zu haben über das, was an Strafe noch abzusitzen ist.