Interview mit Edeka-Marktleiter Guido Rötzel : „Viel Zeit zum Durchatmen bleibt nicht“

Inhaber Guido Rötzel räumt ein Regal in seinem Markt in Lennep ein. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Remscheid Guido Rötzel, Inhaber der Edeka-Märkte in Hasten und Lennep, spricht über den Arbeitsalltag in Corona-Zeiten.

Um im Lenneper Edeka Rötzel einzukaufen, muss man durch einen schmalen Gang gehen, an beiden Seiten von Absperrband begrenzt. Überall steht, dass man den Abstand von 1,50 Meter einhalten soll. Am Ende des Ganges steht ein Mitarbeiter und desinfiziert die Hände der Kunden. Im Markt wuseln Mitarbeiter herum und füllen Regale auf. Trotzdem bleiben viele leer. Was diese Zeit mit den Mitarbeitern macht, erzählt Inhaber Guido Rötzel im Interview.