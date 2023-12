Gülle-Unfall an Neytalsperre Gericht verurteilt Landwirt zu Schadenersatz

Der Unfall hatte große und langfristige Schäden verursacht. In einem Strafprozess war der Landwirt wegen Mangel an Beweisen freigesprochen worden. Doch in einem Zivilprozess entschied schließlich das Oberlandesgericht Hamm in einem Grundsatzurteil, dass der Landwirt schadensersatzpflichtig ist, weil er eine Anlage mit wassergefährlichen Stoffen in der Nähe einer Trinkwassersperre betreibt.