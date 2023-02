Freiherr-vom-Stein-Grundschule in Remscheid-Lennep Kein Geld für marode Halle

Die Stadt reagiert nun. Wie der Leiter des städtischen Gebäudemanagements, Thomas Judt, am Mittwoch in der Bezirksvertretung Lennep ankündigte, hat eine Firma am Donnerstag eine Raumluft-Untersuchung in der Halle durchgeführt. Ein Ergebnis soll in 14 Tagen vorliegen. „Wenn es Hinweise gibt, dass es Schadstoffe in einer bestimmten Konzentration gibt, muss die Halle geschlossen werden“, sagte Judt. Er berichtete, dass er die Fenster der Halle habe untersuchen lassen. Diese verfügen über einen Öffnungsmechanismus, der auf Feuchtigkeits- und Kohlendioxidwerte reagiert. Allerdings könnten sie auch händisch geöffnet werden. Möglicherweise sei dadurch Feuchtigkeit ins Gebäude eingedrungen.