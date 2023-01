Gute Nachrichten für Remscheid-Lüttringhausen Grünes Licht für Kreisel und Bibliothek

Nicole Grüdl-Jakobs, Leiterin des Kommunalen Bildungszentrums, stellte die bisherigen Architektenpläne vor: Neben dem normalen Büchereibetrieb wird die neue Bibliothek ein barrierefreier, neutraler und inklusiver Verweilort mit Cafeteria sein, in der künftig auch mehr Veranstaltungen als bislang möglich angeboten werden sollen. Alleinstellungsmerkmal in der Region wird der Büchereigarten sein, in den man sich an trockenen Tagen zum Lesen unter freiem Himmel zurückziehen kann. Auch hier könnte noch in diesem Jahr der Umbau beginnen. Spätestens Ende 2024 soll der Umzug erfolgen.