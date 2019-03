Remscheider Innenstadt: Grüne: Menschen statt Autos auf Allee

Remscheid Die Einkaufsmeile soll mit der Öffnung für Räder, Roller, Pedelecs und Skateboards lebensfreundlicher werden. Hochbeete und eine Spielebox sollen Menschen anlocken. Spekulativem Leerstand will man den Kampf ansagen.

Die von der Immobilien- und Standort-Gemeinschaft (ISG) Alleestraße geforderte und von der CDU beantragte Öffnung der unteren Allee für den Autoverkehr ist für die Grünen Stadtentwicklungs-Politik „von vorgestern“. Man sei „sehr verwundert“, dass sich auch SPD-Oberbürgermeister Burkhard Mast-Weisz für diese Idee ausspreche. Darum habe man sich entschlossen, dem „etwas entgegenzusetzen“, sagte Ratsherr David Schichel am Freitag vor Journalisten.

In einem Antrag zur Ratssitzung am 28. März fordern die Grünen ein umfangreiches Sofortprogramm. Das Ziel: Die Allee nicht für die Autos, „sondern für die Menschen“ freigeben. Dabei, so betonte Fraktionssprecherin Beatrice Schlieper, habe man die ganze Alleestraße und nicht nur den unteren Bereich im Sinn.