Gründerschmiede bietet Netzwerk Spitzenwert bei Neugründungen in Remscheid

Es begann mit einer Idee. Warum sollten Roboter nicht auch in großen Gewerbehallen feucht durchwischen oder in der Gastronomie schmutziges Geschirr in die Küche bringen? Becker Robotics verwandelte die Idee in Wirklichkeit – und schuf entsprechende Software, um die Roboter in den besonderen Einsatz zu schicken. Inzwischen hat sich das Unternehmen, dessen Wurzeln in Remscheid liegen, in der Branche einen Namen gemacht. Auch in der Gründerschmiede sammelt ein kleiner weißer Roboter am Morgen die Post ein und verteilt sie in den Büros. „Und manchmal servieren sie auch bei Veranstaltungen die Getränke“, erzählt Christoph Imber-Böcker von der Gründerschmiede.