Großer Andrang in Lüttringhausen : Langes Anstehen für den JVA-Basar

Lüttringhausen Der Besucherandrang zum Weihnachtsbasar bleibt riesig. Auch die JAA freute sich über zahlreiche Gäste.

Rund 40 Minuten mussten am Samstag die meisten Besucher anstehen, um in den Knast zu kommen. Die Schlange vor der Eingangsschleuse der Justizvollzugsanstalt (JVA) Remscheid war lang. Mehr als 1600 Menschen – so die Einschätzung der Vollzugsleiterin Kaja Grafweg – kamen, um beim traditionellen Weihnachtsbasar der Einrichtung Schnäppchen für die anstehende Weihnachtszeit zu machen.

Auch Annette Kantor zeigte sich begeistert. Die Wuppertalerin war zum ersten Mal beim JVA-Basar. Sie hat einen der begehrten „Knastvögel“ aus Metall ergattert. „Das sind sehr gute Ideen und individuelle Sachen, die man so nicht in der Industrie bekommt“, beschrieb Kantor, die vor allem von der handwerklichen Qualität der Produkte angetan war.

Hinter Gittern werden nicht nur kleine, weihnachtliche Dekorationsartikel wie Engel, Schneemänner, Krippen oder Holzweihnachtsbäume hergestellt. Auch Schuhe, Shirts, größere Metallarbeiten, wie Bänke oder Grills, sowie Holztische oder sogar Küchen werden in den Arbeitsbereichen angefertigt. Zudem wurde der selbst hergestellte Honig aus der Knast-Imkerei angeboten. Außerdem konnten sich Interessierte an einem Stand über die Ausbildungsberufe im Justizvollzug aus erster Hand bei den Mitarbeitern informieren.

Für die Insassen komme der schönste Moment in der kommenden Woche, wenn sie sehen, was und wie viel weggegangen ist, erklärt Grafweg. Der Basar ist immer auch ein Zeichen an die Gefangenen, dass ihre Arbeit gefällt und geschätzt wird. Deshalb gehen auch Lothar und Ingrid Steinhauer gerne dorthin. Die beiden werden immer irgendwie fündig unter den ausgestellten Stücken. „Ich unterstütze das gerne, wenn man so auch etwas für die Leute tun kann“, betonte Lothar Steinhauer.