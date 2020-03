Teo Otto Theater : Große Songs aus der Welt von 007

Remscheid Dietmar Wunder, die Stimme von Daniel Graig, war wieder mit von der Partie beim Bond-Konzert im Teo Otto Theater. Nicole Behrendsen sang die Lieder, Christoph Spengler dirigierte das Orchester im gut besuchten Haus,

In Remscheid ist es ja ein offenes Geheimnis, dass Nicole Berendsen und Christoph Spengler ein hervorragend aufeinander eingespieltes Team sind. Einmal im Jahr stellen sie es bei „Rockin‘ Around The Xmas Tree“ eindrucksvoll unter Beweis. Vier Jahre war es hingegen her, dass die beiden sich mit handverlesenen Musikern, vier Tänzerinnen des Ballettstudios B. von Michèle Bialon und der deutschen Synchronstimme von James Bond, dem Berliner Schauspieler Dietmar Wunder, verstärkten und einem damals wie heute völlig begeisterten Publikum die besten Bond-Songs in großartigen Versionen präsentierten. Und dazu noch allerlei interessante Geschichten aus dem 007-Kosmos zum Besten gaben.

Fast, weil eine natürlich noch fehlte: Nicole Berendsen. Die wunderbare Sängerin betrat wenig später in einem umwerfenden goldenen Kleid die Bühne und sorgte für die erste von ganz vielen Gänsehäuten des Abends, als sie zuerst „Goldfinger“ und dann „Diamonds Are Forever“, jene beiden Bond-Klassiker, die einst von Shirley Bassey gesungen wurden, absolut hinreißend präsentierte. Es waren zwei Songs, die deutlich machten, welche Brillanz die Komponisten der Titelsongs der wohl erfolgreichsten Filmreihe aller Zeiten an den Tag legten. Die Melodien waren immer ein wenig anders, nicht so glatt wie üblich, gefielen mit Dissonanzen und Kanten. Im Laufe der vergangenen bald 60 Jahre waren 25 großartige Songs entstanden, von denen am Samstagabend in rund zwei Stunden 18 geboten wurden. Darunter ältere, wie „From Russia With Love“, „Moonraker“ oder „Live And Let Die“, aber auch neuere, wie „The World Is Not Enough“, „Golden Eye“ oder das wohl schönste Bond-Lied „Skyfall“, das Nicole Berendsen in einer Version präsentierte, die selbst die von Original-Sängerin Adele in den Schatten stellte. Auch „No Time To Die“, der Titelsong des im April in die Kino kommenden 25. Bond-Films „Keine Zeit zu sterben“, der von der jungen Sängerin Billie Eilish gesungen wird, kam zu Teo-Otto-Theater-Ehren. Ovationen.