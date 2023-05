Sozialer Wohnungsbau in Remscheid-Lüttringhausen Dieses Haus vermietet sich von selbst

Was auch daran liegt, dass in Remscheid immer mehr Wohnungen, die in der Vergangenheit mit Fördermitteln entstanden, aus der Preisbindung herausfallen. Die Warteliste für die Verbliebenen wird darum immer länger, sagt Carsten Thies, Fachdienstleiter Soziales und Wohnen bei der Stadt Remscheid. Vergeben werden die Wohnungen nach festen Kriterien: Einkommen, Familienstand, Zahl der Kinder. Thies würde vor „Freude in die Hände klatschen“, wenn mehr Projekte wie die der Firma Runkel entstünden. Doch die erhoffte Bautätigkeit blieb und bleibt weiterhin aus. Vor dem Ukraine-Krieg, so erklärt Thies, waren die Förderkonditionen des Landes auf dem Markt für Bauherren nicht attraktiv genug. Günstige Zinsen gab es auch an anderer Stelle. Die Auflage, gedeckelte Mieten anzubieten, entfiel zudem. Mittlerweile, so Thies, sind die Zins-Konditionen der öffentlichen Hand zwar attraktiver, weil die Inflation auch die Bau-Zinsen der Banken in die Höhe treibt, dafür sind aber die Baupreise explodiert.