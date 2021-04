Entflogener Riesenvogel : Riesenseeadler Grobi aus Remscheid vielleicht in Österreich

Riesenseeadler Grobi aus Remscheid vielleicht in Österreich

Remscheid Der aus Remscheid entflogene Riesenseeadler Grobi könnte es inzwischen bis nach Österreich geschafft haben. Dort sind mehrere Fotos aufgetaucht, die das Tier zeigen könnten. Ein Falkner versucht nun, den Adler einzufangen.

Der entflogene Riesenseeadler Grobi aus Remscheid hält sich vielleicht in Österreich auf. Dort hätten mehrere Leute Fotos von einem Riesenseeadler gemacht, sagte am Mittwoch die Falknerin Carola Schossow aus Remscheid. Die „Bild“-Zeitung hatte zuvor berichtet. Ob es wirklich um „Grobi“ gehe, sei noch unklar.

„Die letzten zwei Wochen waren von der Thermik her so mega gut, der musste sich eigentlich nur gleiten lassen“, sagte Schossow. Insofern könne es schon sein, dass er es bis nach Österreich geschafft habe. Ein Falkner versuche jetzt, ihn einzufangen. Dass der Riesenseeadler in Österreich offenbar die Nähe zu Menschen suche, könne ein Hinweis darauf sein, dass es sich wirklich um Grobi handeln könne. Seinen Namen hat er von Grobi aus der Sesamstraße.