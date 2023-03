Graffiti in Remscheid Geschichten eines Stadtteils

Nostalgie macht sich beim Anblick der sepiafarbenen Collage im XXL-Format breit. Ein imposant wirkender Fußballspieler in einem alten Trikot der 1. Spielvereinigung Remscheid ragt aus dem Bild heraus, auf dem es so viel Weiteres zu entdecken gibt: Zwei Boxer liefern sich einen Kampf, während knapp darunter ein Mädchen und ein Junge aus vergangenen Zeiten an einem alten Schreibpult sitzen und gleich daneben ein ganzer Spielmannszug durchs untere Bild marschiert.