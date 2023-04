Betreuung in Remscheid „Glücksfall“: Kirchen wollen Kitas bauen

Die Schaffung von 1123 zusätzlichen Plätzen in Kindertageseinrichtungen hat Remscheid seit 2015 in zwei Schritten auf den Weg gebracht. Viele neue Kitas wurden eröffnet, andere sollen in diesem oder dem kommenden Jahr an den Start gehen. Über 1000 Kitaplätze, das ist eine Menge für eine Stadt mit 110.000 Einwohnern – und dennoch mit Blick auf die nächsten Jahre nicht ausreichend für die wachsende Nachfrage. Darum hat die Verwaltung eine neue Bedarfsrechnung erstellt. Basis waren die Einwohnermeldedaten zum Stichtag 31. Dezember 2022. Ergebnis: Legt man den ab 2026 geltenden Rechtsanspruch für einen Betreuungsplatz zu Grunde, müssen weitere 734 Plätze geschaffen werden.