Sieger des Kita-Wettbewerbs : Gewinn fließt in Matten und neue Spielgeräte

Remscheid Auf der Alleestraße wurden bei einer Rallye vor zwei Wochen fleißig Punkte für Kita-Einrichtungen gesammelt. Jetzt wurden die Sieger gekürt.

Die Gewinner der Kita-Herbst-Rallye stehen fest: Das Montessori Kinderhaus an der Ronsdorfer Straße sicherte sich den ersten Platz. Die Kita Gertenbachstraße, die Elterninitiative Kraftstation und die Evangelische Kindertageseinrichtung in der Johann-Sebastian-Bach-Straße zählen ebenfalls zu den glücklichen Gewinnern. Am Freitag wurden die Preise verteilt.

Zwei Wochen ist es her, da verwandelte sich die gesamte Alleestraße in eine große Spielwiese für Kinder: 3500 Kita-Kinder aus rund 60 Einrichtungen waren aufgerufen, die verschiedenen Spielstationen auszuprobieren und Punkte für ihre Einrichtung zu sammeln. Ziel der Aktion war es zum einen, den Kindern etwas auf der Allee zu bieten, zum anderen aber auch, die Eltern auf die Einkaufsmeile zu locken und diese neu zu entdecken. Tatsächlich nutzten auch einige Erwachsene aus dem gesamten Stadtgebiet den Besuch der Kita-Rallye, um ihre Wochenend-Einkäufe zu erledigen. Etwas über 1000 Pässe wurden an den beiden Aktionstagen verteilt, in denen die Aktivitäten und Punkte, die die Kinder pro Station erhielten, festgehalten wurden. „Leider sind nicht alle Pässe auch wieder zurückgekommen“, berichtet Carsten Pudel von der Event-Agentur Knallfabrik, die die erste Kita-Herbst-Rallye auf der Allee organisierte. Von den vorliegenden Pässen wurden die Gewinner ermittelt.