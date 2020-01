Oliver Gabrian, Geschäftsführer der Gewag, will weiter in die Qualität der Quartiere investieren : Schöner Wohnen in Remscheid

Oliver Gabrian ist der Nachfolger Hans-Jürgen Behrendt an der Spitze der städtischen Wohnungsbaugesellschaft. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Remscheid Oliver Gabrian, Geschäftsführer der Gewag, hat nach sechs Monaten in neuer Funktion einen guten Eindruck von der Werkzeugstadt gewonnen „Ich habe überall viel Energie in dieser Stadt gespürt“, sagt er.

Die Nachbarschaft funktioniere, er begegne vielen Initiativen, es gebe keine Brennpunkte und er habe ein vielfältiges kulturelles Leben kennengelernt.

Gabrian kann vergleichen. Der studierte Betriebswirt kennt die Anatomie des Verfalls von Innenstädten aus Zeiten, in denen er für Gebiete im Ruhrgebiet zuständig war. Dagegen sei Remscheid eine Insel der Glückseligen. Und die städtische Wohnungsbaugesellschaft ein gutes Instrument der Kommune, die Entwicklung von Lebensqualität durch gutes Wohnen in der Stadt weiter voranzutreiben.

Info Begeisteter Motorradfahrer Persönlich Oliver Gabrian lebt mit seiner Frau und seinen beiden Kindern in Ratingen. In seiner Freizeit steigt er gerne aufs Motorrad. Aber auch das Wandern und Klettern gehört zu seinen Leidenschaften. Als Marathon-Läufer hat er einige Tausend Kilometer in den Beinen. Auch beim Röntgen-Lauf 2003 war er dabei. Damals stürmte es so heftig, dass der Lauf abgebrochen werden musste.

„Quartiersentwicklung hat mich immer fasziniert“, sagt Gabrian. Seinen ersten Job trat der 57-Jährige übrigens bei der LEG in Remscheid vor über 30 Jahren an. Das Wohnen in einer Stadt betrachtet er unter zwei Gesichtspunkten: dem sozialen und dem wirtschaftlichen. Beides müsse zusammenpassen, damit etwas Gutes und Nachhaltiges entstehen kann.

Die Gewag-Häuser an der Emil-Nohl-Straße am Hasenberg zählen zu den Projekten, die auch in diesem Jahr weiter Kontur annehmen sollen. Der Eigentümer lässt dort umbauen, sanieren, modernisieren und die Technik auf den neuesten Stand bringen. Den PikoPark, eine 300 Quadratmeter große Fläche, haben die Hasenberger selbst mitgestaltet. Orte, an denen man sich begegnen kann, fördern den Zusammenhalt. „Wir wollen zeigen, dass das Wohnen in Remscheid attraktiv ist“, sagt Gabrian.

Die Wohnraumförderpolitik der Gewag sei auch als ein wichtiges Zeichen an die Unternehmen und Firmen zu verstehen. Fachkräfte sollen gehalten und angelockt werden, weil es für alle Belange entsprechenden Wohnraum gibt. „Wir versuchen ein breites Spektrum anzubieten“, sagt Gabrian. In einem Wohnquartier, ob am Hasenberg, in Hackenberg oder in Mixsiepen, sollen möglichst viele Interessen befriedigt werden können, von der hochpreisigeren 100-Quadratmeter- Wohnung für Familien bis zur Zwei-Zimmer-Wohnung für Singles.

An der Hackenberger Straße in Lenep baut die Gewag ein neues Mehrfamilienhaus. Foto: Moll (Archiv). Foto: Moll, Jürgen (jumo)