Weihnachtsaktion von Barmer und Bergischer Morgenpost : Wenn Präsente große Freude bereiten

Remscheid Die Geschenke-Aktion hat ihren Höhepunkt erreicht: In der Stockder Stiftung wurde Bescherung gefeiert – wenn auch anders als sonst. Dafür aber fiel die Freude der Senioren umso größer aus.

Dunkel war es in den letzten Tagen geworden, regnerisch und trist. Wie die Stimmung vieler, die sich durch die steigenden Infektionszahlen und dem zweiten Lockdown in diesem Jahr kaum noch unterdrücken lässt. Doch offensichtlich gibt es noch immer wertvolle Lichtblicke, die Hoffnung spenden. So wie an diesem Mittwochvormittag.