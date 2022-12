Geschenkaktion der Barmer in Remscheid Sehnsucht nach unbeschwerten Weihnachten

Berührt hat sie in den vergangenen zwei Jahren vor allem die Situation in den Pflegeeinrichtungen, ausgelöst durch die Pandemie. In Haus Lennep erlebte Penew noch als Pflegedienstleitung wohl ihre schwersten Stunden. Der Winter 2020 wird ihr immer einschneidend in Erinnerung bleiben, als das grassierende Corona-Virus in die Einrichtung drang und sich wie ein Lauffeuer ausbreitete. 73 Senioren infizierten sich. „33 von ihnen haben wir verloren“, sagt Penew mit gedrückter Stimme. Sie erinnert sich noch genau an Menschen in astronautenähnlichen Schutzanzügen, die durch die Gänge streiften. „Zu diesem Zeitpunkt kam auch die Bundeswehr ins Haus“, erzählt sie. Ein unwirkliches Szenario. Im Folgejahr erlebte Penew einen erneuten Corona-Ausbruch, diesmal in der Stockder Stiftung. „Die Bilder des Vorjahres waren da noch sehr präsent und die Angst groß.“ Glücklicherweise verlief dieser Ausbruch, nicht zuletzt auch dank der bis dahin schon vorhandenen Impfungen, deutlich milder.