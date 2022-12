Geschenkaktion der Barmer in Remscheid Zwölf Geschenke fehlen noch

Traditionell steuern auch Mitarbeiter der Barmer einige Geschenke bei. Dennoch sind von den insgesamt 75 Wünschen aktuell noch zwölf offen. Strathmann hofft, dass auch diese noch bis spätestens Dienstagmittag in der Filiale eintreffen. Ab dann werden die Geschenke nämlich abgeholt und in die Einrichtungen gebracht, wo dann am Donnerstag in gemütlicher Runde bei Kaffee, Kuchen und Weihnachtsgebäck die Geschenke an die Senioren verteilt und von ihnen ausgepackt werden.