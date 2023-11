Geschenkaktion für Senioren in Remscheid mit der Barmer Krankenkasse „Möchte irgendwo sein, wo ich helfen kann“

Bis 2016 versammelte sie ihre verheirateten Töchter, samt Enkel und Urenkel an jedem ersten Weihnachtstag bei sich zu Hause, und tischte zwei selbst gekochte Gänse an einer langen Tafel auf. Dann ging es körperlich irgendwann nicht mehr. Seit April letzten Jahres lebt Kühn in Haus Lennep. Ihre Lebens- und Backfreude hat sie nicht verloren. Sie tanzt, singt in der Musikgruppe mit und motiviert andere Bewohner dazu, aktiv zu werden. Das sei ihre Bestimmung, sagt sie zufrieden. Vielleicht wünscht sich Kühn auch deswegen, im Rahmen dieser Aktion, ein Buch mit klassischen Gedichten in Großdruck, um sie anderen vorzulesen. Denn, so sagt sie: „Sollte ich nochmal auf die Welt kommen, möchte ich irgendwo sein, wo ich helfen kann.“