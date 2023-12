Geschenkaktion für Senioren in Remscheid mit der Barmer Krankenkasse Der Weihnachtsmann braucht Hilfe

Eigentlich herrscht zu dieser Zeit des Jahres Hochstimmung in der Barmer-Filiale an der Alleestraße: Das Jahr neigt sich dem Ende entgegen, die Feiertage stehen vor der Tür. Der Baum ist festlich geschmückt und in der Geschäftsstelle türmen sich die hübsch verpackten Geschenke für die Bewohner von Haus Lennep und Stockder Stiftung. Eigentlich ist bei diesem Traditionstermin, kurz vor der Auslieferung der Präsente in den Einrichtungen, alles erledigt: Die Listen sind abgearbeitet und die letzten Geschenke längst auf dem Weg. Doch in diesem Jahr, verrät Marc Strathmann, erster Kundenberater der Barmer, „lief alles sehr schleppend.“