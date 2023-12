Geschenkaktion für Senioren in Remscheid mit der Barmer Krankenkasse Angelika Schüler ist „für den Spaß da“

Haus Lennep kennt Schüler schon seit vielen Jahrzehnten. „1989 war ich zum ersten Mal hier, um ein Praktikum zu machen. Seitdem ist mir das Haus in Erinnerung geblieben.“ Schüler wollte Altenpflegerin werden, „weil ich als Kind gerne und oft Kontakt mit älteren Menschen hatte und sie immer viel erzählen konnten“. Sie startete die Ausbildung in einer Altenpflegeschule, doch dann wurde sie plötzlich schwanger und musste die Ausbildung abbrechen. Später lernte sie Hauswirtschaft und übte im Laufe ihres Lebens, angepasst an ihre Lebenssituation, immer wieder verschiedene Jobs aus. Doch das Seniorenheim ging ihr nie so ganz aus dem Kopf.