Geschenkaktion für Senioren in Remscheid mit der Barmer Krankenkasse „Meine Oma war für mich der wichtigste Mensch“

Jochem Klammann wurde 1954 in der Lenneper Landwirtschaftsschule an der Röntgenstraße geboren. „Meine Oma war dort die Hausmeisterin.“ Die Schule, erklärt Klammann, wurde nur in den Wintermonaten von den Schülern besucht. „Im Sommer waren die Kinder der Landwirte mit auf dem Feld und haben bei der Ernte geholfen.“ Er, der nicht von einer Landwirtsfamilie abstammt, half seiner Oma. Kurze Zeit später, als die Oma in Rente ging, zog die Familie in die Albert-Schmidt-Allee, wo der damals Sechsjährige beschloss, bei seiner Großmutter ins Zimmer einzuziehen. „Von Oma konnte ich vieles über den Krieg erfahren. Alle anderen wollten nicht darüber reden, aber Oma hat immer auf all meine Fragen geantwortet und alles möglich gemacht.“ Selbst als der Junge sich ein Fahrtenmesser für den Wald wünschte, das ihm niemand kaufen wollte, ging sie mit dem Enkel ins Lenneper Geschäft Euler und erfüllte dem Enkel den Wunsch. Und nicht nur das: Sie half dem Jungen auch dabei, die sonntäglichen Gottesdienste zu schwänzen. Die Familie von Jochem Klammann, der Vater Protestant, die Mutter katholisch, war zwar nicht besonders gläubig, den Sonntagsgottesdienst sollte der Junge dennoch besuchen. „Ich wollte aber lieber ins Kino. Also fragte ich Oma.“ Natürlich unterstützte seine geliebte Großmutter ihn auch hierbei und ermöglichte dem Jungen seine sonntäglichen Kinobesuche. Enkel und Oma hatten fortan ein Geheimnis, das sie vor den Eltern wahrten. „Ich musste nur herausfinden, welcher Pfarrer am jeweiligen Sonntag Dienst hatte, falls ich danach gefragt wurde“, erzählt der Senior heute schmunzelnd. „Es ist nie herausgekommen, dass ich sonntags nie in der Kirche war.“ Als Klammann zwölf Jahre alt war, starb seine Oma und mit ihr seine kindliche Leichtigkeit. Der Verlust war ein einschneidendes Erlebnis in seinem Leben, womöglich einer der schmerzhaftesten. „Ich bin dankbar, für jeden Menschen, aber Oma war der wichtigste Mensch in meinem Leben.“ Auch ohne sie musste er sein Leben meistern.