Geschenkaktion der Barmer in Remscheid „Sehr gutes Leben“ – mit prägender Erfahrung

Mit drei Jahren wurde sie von ihrer Mutter getrennt: Die Nazis schickten das kleine Mädchen aus Lennep in den Erholungsurlaub zu einem reichen Ehepaar, das sich sehnlichst ein kleines Mädchen wünschte. „Die Frau konnte selbst keine Kinder kriegen, hatte viele Fehlgeburten“, erzählt Strauch, deren Blick dabei in die Ferne schweift. Lebhaft erinnert sie sich noch, wie sie an jenem Tag, als sie geholt wurde, die Hand ihrer Mutter hielt. Mitgenommen werden sollten mehrere Kinder, Strauch war nicht vorgesehen. Doch weil kurzfristig ein Platz in der Liste frei wurde, musste sie mit.