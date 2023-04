Evangelischer Kirchenkreis Remscheid-Lennep Florian Schäfer verlässt die Diakonie

Ebenfalls in diesem Jahr sei zudem die Stadt Radevormwald auf ihn zugekommen, mit der Bitte, die Flüchtlingsberatung in der Nachbarstadt zu übernehmen. „Das funktioniert sehr gut, der Vertrag ist mittlerweile zum zweiten Mal verlängert worden“, sagt er. 2015 sei das Reparaturcafé eingerichtet worden – als eines der ersten in der Region. „Wir haben auch in den Nachbarstädten mitgeholfen und Unterstützung geleistet, etwa in Wermelskirchen und Hückeswagen“, sagt Schäfer.