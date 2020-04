Gerichte in Remscheid und Wuppertal wollen Corona-Notbetrieb zurückfahren : Schwierige Rückkehr zur Normalität

Remscheid Gerichte bereiten sich darauf vor, den Corona-Notbetrieb wieder einzustellen.

Seit Wochen laufen die Gerichte im Notbetrieb. Verhandelt werden nur noch Haftsachen und all das, was eilt. Nun soll langsam mit der Rückkehr zur Normalität begonnen werden – und die Justiz steht erneut vor großen Herausforderungen. Prozessbeteiligte, Zeugen und all diejenigen, die ein rechtliches Anliegen haben – in den Gerichtsgebäuden herrscht viel Publikumsverkehr. Schon bei den Einlasskontrollen wird es kompliziert mit den Abstandsregelungen.