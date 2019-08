Geplantes Outlet in Remscheid : Private DOC-Gegner geben nicht auf

Bei der Eröffnung des DOC-Baubüros in der Lenneper Altstadt waren auch die DOC-Gegner vor Ort. Foto: Hertgen, Nico (hn-)

Lennep Dass einige private Klagen gegen das DOC zurückgenommen wurden, sei kein Hinweis auf höhere Erfolgschancen der Outlet-Pläne, sagt die Bürgerinitiative Lennep. „Fridays for Future“-Demonstranten dienen als Argumentationshilfe.

In der Diskussion um die geplante Ansiedlung eines Designer Outlet-Centers (DOC) in Lennep werfen Gegner des Millionen-Projekts der Stadt Stimmungsmache vor. Auslöser ist eine Aussage von Oberbürgermeister Burkhard Mast-Weisz (SPD), wonach mehrere Privatpersonen ihre Klagen gegen das DOC zurückgezogen hätten, weil es dem Investor McArthurGlen gelungen sei, deren Sorgen zu entkräften.

Von einem Stimmungsumschwung könne keine Rede sein, sagte Bettina Stamm von der Bürgerinitiative Lennep (BI), die die Ansiedlung verhindern will, am Montag im BM-Gespräch. Nicht die Anzahl der Klagen, sondern deren Substanz sei entscheidungsrelevant, heißt es ergänzend in einer Pressemitteilung der BI. Aus Sicht der Bürgerinitiative stehen die „Chancen, dass das DOC nicht gebaut wird“, weiterhin gut.

Info Kleiner Zeitstrahl für das Lenneper DOC Dezember 2012 wurden die DOC-Pläne für Lennep mit dem Aufstellungsbeschluss für Flächennutzungsplan und Bebauungsplan offiziell auf den Weg gebracht. Dezember 2016 wurde nichtöffentlich der städtebauliche Vertrag mit dem Investor geschlossen. April 2017 erteilte die Stadt dem Investor offiziell die Baugenehmigung. Juli 2019 verließ die Freiwillige Feuerwehr Lennep den Jahnplatz und zog an den Bahnhof. Juni 2019 hat der Umbau der DOC-Kreuzung an der Rader Straße begonnen.

Als Bestandteil der versuchten Beeinflussung sieht Stamm auch den Baustarttermin im Jahr 2019, den Investor McArthurGlen auf seiner Internetseite aktuell für das Projekt in Remscheid verkündet. Tatsächlich gebe es nach wie vor noch nicht mal einen Verhandlungstermin für die Klagen der Lenneper Anwohner gegen die DOC-Pläne. Auch sei offen, wie sich der Wuppertaler Rat in der Frage des von mehreren Fraktionen geforderten Klageverzichts gegen das Remscheider DOC verhalte. Wie berichtet, will die Stadt Wuppertal für September dem Rat eine juristische und fachliche Einschätzung präsentieren, ob ein Klageverzicht der richtige Weg ist. Eine Kanzlei hatte in einer ersten Einschätzung vom Klageverzicht abgeraten – was im Remscheider Rathaus zu großer Verärgerung und Enttäuschung geführt hat.

Mit Interesse haben die DOC-Gegner in einem Papier für den Wuppertaler Rat im Juli die Aussage der für die Stadt Wuppertal arbeitenden Kanzlei Eversheds Sutherland gelesen, wonach das Oberverwaltungsgericht in Münster selbst bei einem Klageverzicht der Schwebebahn-Stadt auf die im Vorfeld gesammelten Argumente der Wuppertaler zurückgreifen könnte, wenn es die Normenkontrollklage gegen den DOC-Bebauungsplan verhandelt, die von einem Lenneper Privatmann eingereicht wurde. Dass es hier nur eine Klage aus privater Hand gibt, begründet Bettina Stamm mit den hohen Kosten in diesem Verfahren. Die Gegner haben sich entschieden, dass einer hier stellvertretend für alle die Interessen der Bürger vertritt, die ein DOC verhindern wollen.

Rechtsdezernentin Barbara Reul-Nocke bestätigte am Montag auf Anfrage die Korrektheit der OB-Aussage. Neben den insgesamt fünf Klagen der Stadt Wuppertal gebe es aktuell noch jeweils eine private gegen die Einbeziehung der Wupperstraße, den Bebauungsplan und die Baugenehmigung. Andere private Kläger hätten überzeugt werden können, ihre Klagen zurückzuziehen.