Friseurgeschäft in Remscheid-Lennep Generationswechsel bei Marcello

Der Friseursalon an der Kölner Straße hat noch nie bessere Zeiten gesehen. „Der Laden brummt“, sagt Kreativ-Direktor Wolfgang Helmich, dessen Ehemann Andreas Helmich noch Inhaber des traditionsreichen Ladens in Lennep ist. Das wird sich zum 1. Mai ändern: Dann steht ein Generationswechsel an. „Wir übergeben das Zepter an unsere Top-Stylistin Natalie Zoska und unsere Color-Expertin Jessica Zarrath“, sagt Wolfgang Helmich, der zu den Urgesteinen in dem Salon gehört. Das andere Urgestein heißt Marcello Pisana. Er ist der Namensgeber der Lenneper Institution, die der gebürtige Sizilianer am 2. Januar 1993 zunächst in Hackenberg eröffnete.