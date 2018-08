Generalüberholung für das Sportbad

Remscheid Das Sportbad am Stadtpark ist mit neuester Technik ausgestattet worden. Böse Überraschungen sind ausgeschlossen.

Die Sommerferien werden in jedem Jahr dazu genutzt, Sportbad und H2O auf Vordermann zu bringen. Grundreinigung, diverse Reparaturen und Verschönerungsarbeiten stehen üblicherweise auf dem Programm. Dem Sportbad am Stadtpark kam in den vergangenen Wochen besondere Aufmerksamkeit zu. Die Anlage, die von Schwimmvereinen, Schulklassen und Privatschwimmern genutzt wird, bekam eine Generalüberholung.