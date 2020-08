Open-Air-Kino in Remscheid : Gelbe Villa startet mit 85 Zuschauern in die Kino-Freiluftsaison

Gelbe Villa startet mit 85 Zuschauern in die Kino-Freiluftsaison

Open-Air-Kino in Remscheid

Innenstadt Das Open-Air-Kino der Gelben Villa zeigte am Freitag „The Peanut Butter Falcon“. 85 Zuschauer ließen sich auch vom Regen nicht aus der Ruhe bringen. Diese Woche läuft der Streifen „Joker“ auf der großen Leinwand.

Das Open-Air-Kino der Gelben Villa feierte am Freitagabend seine Saisonpremiere mit dem Film „The Peanut Butter Falcon“ und 85 bestens gelaunten Zuschauern. Trotz eines sommerlichen Regenschauers, der sich pünktlich zum Filmbeginn über die Besucher ergoss, verweilten die Cineasten auf Remscheids schönstem Kino-Hang.

Mit Decken und Picknickkörben unterm Arm pilgerten zahlreiche Gäste am Freitagabend die Eberhardstraße entlang Richtung Gelbe Villa. Am Eingang wurde der Nasen- und Mundschutz angelegt und an der Kasse die im Vorverkauf erworbene Eintrittskarte vorgelegt. Christin Pomp, Leiterin des Kulturbereichs der Kraftstation, zu der die Gelbe Villa gehört, begrüßte die eintrudelnden Besucher und glich ihre Daten ab. „Das funktioniert bislang alles sehr gut“, sagte sie zufrieden: „Wir sind einfach nur froh, dass wir das Open-Air-Kino dieses Jahr trotz Pandemie anbieten können.“