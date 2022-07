79 Jahre nach dem Bombenangriff auf Remscheid : Gedenken am Ehrenhain

Remscheid Vor 79 Jahren fielen Bomben auf Remscheid. 1063 Menschen starben, weite Teile des Stadtzentrums wurden zerstört. Zeitzeugen erinnern sich.

„Ich habe in der Zeitung von der Gedenkveranstaltung gelesen und in der Nacht kaum geschlafen.“ Die Bilder, die er als Junge von seinem Küchenfenster aus beobachtete, haben sich in seiner Erinnerung festgesetzt. „Wir wohnten damals in Güldenwerth. Vor unserem Haus fuhr die Eisenbahn vorbei.“ Tage vor dem Luftangriff sah er die schwere Eisenbahnflak auf einem Nebengleis stehen. Sein Vater war Soldat und hatte Urlaub bekommen. Er war aus Bayern zu seiner Familie nach Remscheid zurückgekehrt. Aufmerksam beobachtete er, was vor dem Küchenfenster vor sich ging. „Nach ein paar Tagen sagte mein Vater zu uns: ‚Ich glaube, die packen zusammen.‘“ In Uniform ging er zu den Soldaten hinüber und erkundigte sich. Die Vermutung des Vaters wurde bestätigt. „Sie sagten: ‚Wir fahren zum Hauptbahnhof, denn in der kommenden Nacht wird Remscheid bombardiert.‘ Und so war es auch.“