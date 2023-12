Ansichtssache Kein Service für Geringverdiener

Wer nach dem Jahreswechsel in ein Restaurant einkehrt, wird womöglich mit Schrecken Änderungen in der Speisekarte vorfinden. Denn mit der Rückkehr der Mehrwertsteuer zu 19 Prozent werden, so kündigte es der Remscheider Dehoga-Vorsitzende Markus Kärst an, vermutlich einige Betreiber einen Teil der Kosten auf ihre Kunden umlegen. Zwar gab es diesen Mehrwertsteuersatz vor Corona bereits. Doch die meisten Betriebe hätten sich von der Pandemie und den nachfolgenden Krisen nur teilweise erholt. Zudem blieb auch die Gastronomie nicht vor weiteren Preissteigerungen, etwa im Einkauf, geschützt.