Umfrage in der Innenstadt Wie steht Remscheid zur WM in Katar?

Jessica Skudza arbeitet in der Fußballkneipe Shiraz am Rathaus. „Natürlich zeigen wir hier die Spiele, wobei bislang noch nicht wirklich was los war bei den Spielen, die bis jetzt übertragen wurden, aber vielleicht ja jetzt, wenn die Deutschen spielen.“ Sie selbst aber boykottiert die WM, wenn sie zu Hause ist. „Das kann ich mit meinem Gewissen nicht vereinbaren“, betont sie, fügt an: „Mein Sohn ist neun und spielt selbst Fußball und natürlich darf er die Spiele schauen. Er kann die komplexen Zusammenhänge noch nicht verstehen und ich würde ihn damit niemals belasten wollen. Ich möchte, dass er einfach nur Freude hat. Die Kinder sind doch eh genug gestraft in den letzten beiden Jahren.“