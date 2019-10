Kultur in Remscheid : Fulminanter Orgel-Trip nach Spanien

Lennep Show-Organistin Claudia Hirschfeld war mit ihrem Programm „Viva España“ in der Lenneper Klosterkirche zu Gast – und hatte ihre spanischen Musikerkollegen Javier Luque und Oscar Marin im Schlepptau.

Anders, aber ebenso eindrucksvoll, waren die Duette mit dem Gitarristen Javie Luque. Etwa die melancholische „Spanische Romanze“. Oder der solistisch dargebotene „Danza española“. Die Diva an der Show-Orgel stand dennoch klar im Mittelpunkt des Abends. Etwa beim bekannten Sommerhit „La Camisa Negra“, der vor einigen Jahren dem spanischen Pop-Barden Juanes zu kurzem Weltruhm verhalf. Oder der Eigenkomposition „Villa Martín“, die Erinnerungen an den letzten Spanien-Urlaub lebendig werden ließ. Und wenngleich so manche Episode, die Claudia Hirschfeld zwischendurch erzählte, nicht unbedingt das Niveau der Musik zu halten vermochte, sorgten Witze über FKK-Strände in Spanien oder die Größe spanischer Männer für zumindest bei Teilen des Publikums durchaus willkommene Abwechslung zwischen den teils sehr ernsthaften Stücken. Allerdings wurde das nicht von allen im Publikum gleichermaßen abgefeiert – so gingen etwa die Meinungen sowohl bezüglich der Ausflüge in die Pop-Musik als auch der Qualität der zotigen Kalauer durchaus auseinander, wie in diversen Pausengesprächen zu vernehmen war. Allerdings schaffte es die Show-Organistin, da wieder ganz der Profi, die Balance zwischen Klamauk und Anspruch größtenteils zu wahren.