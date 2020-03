Lehrerin erkrankt. Zahlreiche Veranstaltungen werden abgesagt. : Fünfte Corona-Infizierte in Remscheid

Foto: dpa/Robert Michael

Remscheid Eine weitere Person hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Damit steigt die Zahl der in Remscheid erkrankten Personen auf fünf, teilt die Stadt mit. Zugleich fallen viele Veranstaltungen aus. Darunter die Verleihung der Röntgenplakette und der Bürgerempfang in Lennep am Freitagabend.

Bei der neu infizierten Person handelt es sich um eine Angehörige aus dem Familienumfeld einer Reisegruppe, die in der vergangenen Woche aus dem Nahen Osten zurückgekehrt ist und anschließend positiv getestet wurde. Die Betroffene zeigt seit Sonntagabend leichte Erkältungssymptome. Seitdem ist bis auf weiteres häusliche Quarantäne angeordnet.

Die infizierte Person hatte Kontakt zu einer positiv getesteten Angehörigen aus der Reisegruppe, zeigte selbst Symptome und wurde deswegen am Montag auf das Coronavirus getestet, teilt die Stadt mit. Sie ist Lehrkraft am Remscheider Berufskolleg Wirtschaft & Verwaltung an der Stuttgarter Straße. Nach Einschätzung des Gesundheitsamtes hat kein Ansteckungsrisiko mit dem Coronavirus für die Kollegen und Schüler bestanden. Eine Schulschließung zur Eindämmung des Risikos sei nicht notwendig. Die Lehrkraft sei an ihrem letzten Arbeitstag (Freitag, 6. März) gesund gewesen. Es sei zu keinem körperlichen Kontakt oder nahen Kontakt zu Schülern oder den Kollegen gekommen. Weitere Fälle der Coronavirus-Infektion an dieser Schule sind dem Gesundheitsamt nicht bekannt.

Lesen Sie auch Erste Fälle in Remscheid : Behörden bestätigen vier Corona-Infizierte

Die Coronavirus-Krise wird auch das öffentliche Leben in Remscheid weiter einschränken. Die Stadtverwaltung hat nach einem Erlass des nordrhein-westfälischen Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales eine neue Bewertung im Umgang mit öffentlichen Veranstaltungen vorgenommen. Die Risikoabwägung geschieht nach einer Checkliste des Robert-Koch-Instituts. Dabei steht das Teo Otto Theater als größter Veranstaltungsort von Remscheid im Mittelpunkt.

Die beiden für den 27. und 28. März geplanten Veranstaltungen zu Ehren von Wilhelm Conrad Röntgens 175. Geburtstag und die Verleihung der Röntgen-Plakette fallen aus. Die Stadt Würzburg hat aus gleichen Gründen ebenfalls entschieden, den für den 6. April vorgesehenen Festakt zum Röntgenjahr 2020 abzusagen.

Ebenfalls von einer Absage betroffen ist die für den 2. April geplante Veranstaltung „Innovationstheater“ der Wirtschaftsförderung. Gleiches gilt auch für den Bürgerempfang der Bezirksvertretung Lennep am heutigen Abend in der Klosterkirche. „Sicherheit geht vor“, sagte Bezirksbürgermeister Markus Kötter. Der Empfang soll zu einem anderen Zeitpunkt nachgeholt werden.

Das Ministerium hat verfügt, dass Großveranstaltungen mit mehr als 1000 Besuchern nicht stattfinden dürfen. Bei Veranstaltungen mit weniger als 1000 Besuchern sei eine individuelle Risikoabschätzung geboten. Als Hilfestellung hat die Stadt auf ihrer Internetseite einen Katalog mit Kriterien veröffentlicht, mit dessen Hilfe die Veranstalter die Lage besser bewerten können. Dazu zählen zum Beispiel Fragen, ob Menschen aus Regionen kommen, in denen es vermehrt Coronafälle gibt. Oder ob es sich um eine Veranstaltung für ältere Menschen mit Grunderkrankungen handelt.

Zudem werden Maßnahmen empfohlen, die das Risiko einer Übertragung mindern helfen. Dazu zählen unter anderem ein Eingangs-Screening oder eine angemessene Belüftung des Veranstaltungsortes. Viele kleine Veranstalter haben bereits ihre Konsequenzen gezogen. Der Bergische Geschichtsverein trifft sich nicht zum einem Geschichts-Café am 24. März. Lennep offensiv sagte seine Info-Veranstaltung zum DOC am 19. März ab. Und die Aufführung des „Dschungelbuchs“ an der Grundschule Hasten fällt ebenfalls aus. Außerdem verschiebt die Stadt die Verleihung der Ehrenbürgermedaille an Beate Wilding und Fred Schulz, die für morgen vorgesehen war.