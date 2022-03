Friedensmarsch : Remscheider stellen sich gegen den Krieg

Mirt blau-gelben Luftballons und selbstgemalten Schildern drückten die Demonstranten ihre Sichtweise auf den Krieg in der Ukraine aus. Foto: Jürgen Moll

Remscheid Mehrere Hundert Menschen haben am Montagabend an einer Friedensdemonstration des Aktionsbündnisses Remscheid tolerant teilgenommen. Ein Friedensmarsch führte vom Markt zum Rathaus.

Es mutet geradezu absurd an. Da muss erst der russische Präsident Wladimir Putin einen völkerrechtswidrigen Krieg mit seinem souveränen Nachbarland Ukraine vom Zaun brechen, damit Montagsdemonstrationen eine ganz andere Bedeutung bekommen. Es geht darum, Solidarität mit der Ukraine zu zeigen. Ein Nicht-einverstanden-sein mit dem, was Putin gerade verbricht. Und es ist eine weltweite Anti-Kriegs-Bewegung, die sich auch in Remscheid bemerkbar macht.

Am späten Montagnachmittag haben sich mehrere Hundert Menschen unter dem Motto „Remscheid sagt nein zum Krieg!“ zunächst am Ambrosius-Vaßbender-Platz im Schatten der Citykirche versammelt. Sie wollen genau diese Solidarität mit den Menschen in der Ukraine ausdrücken, sie wollen Putin deutlich machen, was sie von „seinem Krieg“, wie Bundeskanzler Olaf Scholz die Invasion in der Ukraine bezeichnet hat, halten. Gar nichts, nämlich. Und so blickt man auf ein gelb-blaues Meer von Luftballons, Fahnen, Plakate und auch auf FFP-2-Masken aufgemalte Botschaften, wenn man sich zu den Menschen gesellt und den Blick schweifen lässt. Die Stimmung schwankt zwischen friedlich und bedrückt.

Info Kirchenkreis hat Spendenkonto eingerichtet Spenden Im Moment werden noch keine Sachspenden benötigt. Wer helfen will, kann das am besten mit einer Geldspende machen. „Sobald ehrenamtliche Hilfe, Sachspenden, private Wohnungshilfen oder andere Unterstützung für die ankommenden Menschen nötig werden, wird die Stadt Remscheid über ihre Kanäle informieren“, heißt es auf der Stadt-Website. Konto Der Kirchenkreis Lennep hat ein Spendenkonto eingerichtet: IBAN DE02 3506 0190 1010 2080 21, BIC GENODED1DKD, Verwendungszweck: 21202001 Ukraine Flüchtlingshilfe Remscheid

Geplant ist ein Friedenszug zum Rathaus. Zunächst aber findet ein etwa halbstündiges Programm vor dem Vaßbender-Saal statt. Es gibt einige Reden, eine Vertreterin der Evangelischen Kirche spricht ebenso über ihre Gefühle, Ängste und Hoffnungen, wie eine Vertreterin von Remscheid tolerant. Es werden Lieder vorgetragen, und eine junge Poetry-Slammerin liest einen wütenden und emotionalen Text vor, den sie am ersten Kriegsmorgen spontan zu Papier gebracht hat. Eine der Organisatorinnen drückt zudem ihre Freude darüber aus, dass so viele und so unterschiedliche Menschen den Weg zur Demonstration gefunden haben. Und in der Tat – neben der großen Zahl der Teilnehmenden ist das wohl Eindrucksvollste an dieser Demonstration für den Frieden die Vielfalt.

Alt, jung, Familien, Einzelpersonen, Rollstuhlfahrer, Menschen mit Gehhilfen, Kinder mit ihren Eltern oder Großeltern – es dauert lange, bis sich der Friedenszug vom Markt bis zum Rathausplatz bewegt hat. „Give Peace A Chance“ von John Lennon wird gespielt, es liegt ein spürbarer Wunsch nach Frieden in der Luft. Die rund 300 Menschen – so viele sollen es laut Polizei sein, es könnten aber auch eher 400 oder 500 sein – sammeln sich langsam auf dem Rathausplatz vor dem Eingang zum Rathaus. Dort steht Max Volk vom Jugendrat der Stadt. Er sagt: „Ich denke an die Kinder und Jugendlichen in der Ukraine, die gerade in diesem Moment Opfer des Krieges werden müssen. Putin hat ihnen etwas Fundamentales gestohlen: ihr Anrecht auf eine friedliche und sichere Kindheit.“ Gleichzeitig lenkt er den Blick auch auf die russischen Kinder – auch diese seien Opfer dieses Krieges.

Oberbürgermeister Burkhard Mast-Weisz begrüßt im Anschluss daran die „Einigkeit in der Haltung aller demokratischen Parteien im Bundestag“. Auf der anderen Seite mache er sich Sorgen. „Der Ton in der Kriegsrhetorik spitzt sich zu. Ist Putin noch bereit den Krieg zu beenden?“, sagt Mast-Weisz. Er sei selbst mehrfach in Russland gewesen, möge Land und Leute sehr. „Daher wünsche ich mir sehr, dass die Verhandlungen Erfolg haben werden und der Krieg möglichst rasch beendet ist“, sagt der Oberbürgermeister.

Unabhängig davon bereite man sich in der Stadt derzeit auf die Menschen vor, die aus der Ukraine flüchteten. „Lassen Sie uns zeigen, dass wir eine hilfsbereite und weltoffene Stadt sind. Es gibt eine große Gemeinschaft, die unsere Stadt ausmacht – mein Dank geht an alle, die mithelfen“, sagt er und der Jubel und Beifall der Menschen auf dem Rathausplatz sind groß.