Ukraine-Krieg : Friedensdemo in Remscheid beginnt bereits um 16.30 Uhr

Friedensdemo in Remscheid beginnt bereits um 16.30 Uhr

Remscheid Der Ukraine-Konflikt beschäftigt auch die Remscheider. Mit einer Friedensdemo am heutigen Montagnachmittag ab 16.30 Uhr wollen sie ihrer Betroffenheit und ihrer Solidarität mit der Ukraine Ausdruck verleihen

Unter dem Motto „Remscheid sagt Nein zum Krieg“ ist für den heutigen Montagnachmittag eine Friedensdemo durch die Remscheider Innenstadt geplant. Entgegen erster Informationen beginnt die Veranstaltung bereits um 16.30 Uhr (statt wie zunächst vorgesehen um 17.30 Uhr). Treffpunkt ist an der Citykirche, dort wird es eine erste Begrüßung durch den Veranstalter, den Verein Remscheid Tolerant“, geben und Informationen zu den Hygiene- und Schutzmaßnahmen während der Demo. Um 17 Uhr werden die Teilnehmer dann den Friedensmarsch in Richtung Rathaus starten. Dort wird es ab 17.30 Uhr Kundgebungen geben, an denen auch Oberbürgermeister Burkhard Mast-Weisz teilnimmt. Im Anschluss soll ein aus Kerzen gebildetes Peace-Zeichen geformt werden, als Sinnbild der Friedensveranstaltung. Die Organisatoren hoffen auf viele Teilnehmer.