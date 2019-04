Demos in Remscheid : Erste Schritte zu mehr Klimaschutz

Über 700 Schüler demonstrierten im März vor dem Rathaus für mehr Klimaschutz. Foto: Cristina Segovia-Buendia

Remscheid Der Sprecherrat der „Fridays for Future“-Bewegung in Remscheid will als erste Aktion an den Schulen Wasserspender einführen. Auch eine To-do-Liste in ist Vorbereitung. Von vielen Seiten gibt es Unterstützung.

Bei der großen Welle an Sympathie für die Demonstranten von „Fridays for Future“ auf dem Rathausplatz im März soll es nicht bleiben. Ein Sprecherrat, zusammengesetzt aus Schülersprechern der Gymnasien, der Gesamtschulen sowie dem Jugendrat, will mit konkreten Schritten beginnen, um in der Stadt nicht nur einen Bewusstseinswandel zu initiieren, sondern die Bürger zu einer Verhaltensänderung zu bewegen. „Wir wollen nicht nur demonstrieren“, sagt Selin Ergün, Schülersprecherin des Gertrud-Bäumer-Gymnasiums (GBG).

Das erste Projekt, das die Schüler an ihren jeweiligen Schulen umsetzen wollen, ist die Einrichtung von Wasserspendern. Eine Plastikflasche gehört heute fast zur Grundausstattung jedes Schülerrucksacks. Das soll aber ein Ende haben. Wenn es in den Schulen genügend Wasserspender gibt, braucht keiner mehr etwas zu trinken mitbringen. Das Wasser soll in Trinkflaschen gefüllt werden. Jeder Schüler erhält seine eigene Trinkflasche, die er vielleicht selbst gestalten kann oder die das Logo seiner Schule trägt. „Wir suchen auch Spender, damit wir Kindern Flaschen schenken, die sich keine eigene Flasche kaufen können“, sagt Ergün. Nachhaltiges Leben bedeutet auch, dass alle daran teilnehmen können. „Wir fangen zuerst bei uns in unserer Schule an und schauen dann, wie weit wir kommen“, sagt Ergün.

Info Vorbild ist die Schwedin Greta Thunberg Bewegung „Fridays for Future“ ist eine Klimastreik-Bewegung, die ihre eigene Dynamik hat. Vorbild für die landesweiten Klimastreiks ist die Schülerin Greta Thunberg. Die 16-jährige Schwedin bestreikt seit Monaten freitags die Schule, um für echten Klimaschutz zu kämpfen.

Zurzeit scheinen der Jugendbewegung in Remscheid alle Türen offen zu stehen. Sie erhält von allen Seiten Einladungen. Oberbürgermeister Burkhard Mast-Weisz hat sie in der vorigen Woche zu einem Gespräch im Rathaus empfangen und Unterstützung zugesagt. Bei der Klimaschutzallianz stellte der Sprecherrat seine Idee des Wasserspenders vor. Auf Vorschlag der CDU besuchen die Jugendlichen die nächste Ratssitzung. Der Arbeitnehmerempfang am Vorabend des 1. Mai soll nicht ohne die Vertreter von „Fridays for Future“ stattfinden.

Der Oberbürgermeister hat ihnen im Rathaus einen Raum zur Verfügung gestellt, in dem sie ihre Pläne koordinieren können. Bisher finden etwa alle zwei Wochen Treffen statt, um sich auf dem neuesten Stand zu halten. Wie Vijiythan Sithiravelauthapillai (Schülersprecher des Gertrud-Bäumer-Gymnasiums) berichtet, arbeiten die Schüler an einer To-do-Liste. Dort werden eine Reihe von Aktivitäten aufgelistet, die alle Bürger tun können, um mehr Klimaschutz zu verwirklichen. Das kann mit dem Vorschlag beginnen, mehr mit dem Bus oder dem Rad zur Arbeit zu fahren als bisher und bei der Einschränkung von Fleischkonsum enden.