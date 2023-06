Freizeitpark Kräwinklerbrücke Ein wahrer Glücksort mitten im Bergischen

Nikolaus Dirlein schließt einen alten bunten Straßenbahnwaggon auf. „Den vermieten wir an geschlossene Gesellschaften“, erklärt er und zeigt auf den eingezäunten Vorplatz, der dazugehört. „Diesen Gesamtbereich können die Gäste dann für sich alleine nutzen und hier darf auch Alkohol getrunken werden. Zudem bieten wir ein Catering an. Ein Angebot, das gerne und viel gebucht wird für Firmenevents, Geburtstage oder auch Junggesellenabschiede. Es gibt aber auch in diesem Sommer noch freie Termine.“ Der Eintritt ist grundsätzlich kostenfrei, Parkplatz und Toiletten sind gegen einen Aufpreis nutzbar. Und: Es gibt die Möglichkeit, sich selbst zu versorgen oder ein Picknick zu machen. So machen es auch Karin Schmid und ihre Badefreunde. „Wir bringen alle immer etwas mit und genießen die Dinge dann gemeinsam.“