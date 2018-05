Wuppertal: Wuppertaler legen Kostenstudie zu G 9 vor

Wuppertal In Nordrhein-Westfalen werden zum Schuljahr 2019/20 alle öffentlichen Gymnasien das Abitur nach neun Jahren einführen (G9), wenn sie sich nicht vorher aktiv für eine Beibehaltung des derzeitigen achtjährigen Bildungsgangs (G8) aussprechen. Welche Kosten damit für das Land und die Schulträger entstehen, ermittelte das Wuppertaler Institut für bildungsökonomische Forschung an der Bergischen Universität.

Die Wissenschaftler der Projektgruppe unter der Leitung von Professor Kerstin Schneider und Dr. Anna Makles rechnen mit notwendigen einmaligen Ausgaben von insgesamt rund 518 Millionen Euro. Grund dafür sind unter anderem das Fehlen von 1016 Unterrichträumen. Die Ergebnisse wurden dem Ministerium für Schule und Bildung nun in Form eines Gutachtens vorgelegt. Außer den Kosten für Bau und Ausstattung wurden auch die jährlich wiederkehrenden Kosten abgeschätzt. "Nimmt man hier alle Kosten zusammen, so sind das für die Schulträger in NRW weitere jährlich wiederkehrende Kosten in Höhe von 31 Millionen Euro", so Makles.