Wuppertal: Tim Reuber teilt sein Leben mit 22.000 Anhängern

Wuppertal Tim Reuber (24) steht mit freiem Oberkörper auf einer Wiese und hält einen Minidonut in der Hand. Dazu ist ein Text zu lesen: "Vertrauen ... es ist schwer aufzubauen, doch ganz leicht wieder zu zerstören." Solche Fotos stellt der gebürtige Wuppertal täglich auf der Social-Media-Plattform Instagram ins Internet - und inzwischen folgen ihm fast 22 000 Anhänger. Reuber (Foto: Andreas Fischer) ist Influencer und Unternehmen haben ihn längst als Werbeträger entdeckt.

Was heute für Reuber, der bei Instagram "isek___" heißt, ein Beruf geworden ist, war noch vor zwei Jahren ein Hobby. "Ich kann schwer Emotionen zeigen. Aber wenn ich Texte schreibe, ist das was anderes", sagt der Influencer.

Seit einem halben Jahr ist Reuber von Wuppertal nach Köln gezogen, wo er studiert. Influencer-Sein bedeutet Arbeit. "Ich verbringe schon mindestens zwei, drei Stunden am Tag mit meinem Handy. Das können aber auch mal acht Stunden werden, wenn ich frei habe", sagt er. Andererseits lege er sein Smartphone auch bewusst mal weg, wenn er mit Freunden unterwegs ist. "Mein Privatleben ist mir wichtiger als Instagram, aber Instagram hat schon einen hohen Stellenwert." Schließlich will Tim Reuber einmal von seiner Tätigkeit auf Instagram leben können. Mit dem richtigen Marketing sei das ab 50 000 Anhängern möglich. Und wie man sich im Netz vermarktet - das weiß Tim Reuber so gut, dass er das Wissen mittlerweile mit anderen teilt. Derzeit arbeitet er als "Influencer-Recruiter" und "Influencer-Manager" an den Trendsettern von Morgen. Das Marketing mit den authentischen Gesichtern aus dem Netz sei ein Markt, der gerade boomt. Reuber sagt: "Vielleicht ist Influencer irgendwann ein Ausbildungsberuf."