Wuppertal: Thomas Wrede: Zwischen Fotografie und Malerei

Wuppertal Als Fotoexperten würden sich Gerhard Finckh und sein Team vom Von der Heydt-Museum nicht gerade bezeichnen. "Aber wir haben großes Interesse an diesem Thema", betont der Museumsdirektor. Vor allem an Fotografie, die "im Grenzgebiet zwischen Fotografie und Malerei arbeitet".

Ein Profil, das wie maßgeschneidert auf Thomas Wrede zutrifft. Schließlich hat der 55-jährige Fotokünstler seine Wurzeln in der Malerei, studierte von 1985 bis 1992 an der Kunstakademie Münster. "In meinem Studium habe ich eigene und fremde Fotografien als Vorlage und Inspiration für meine Malerei genommen", erinnert sich Wrede an seine Anfänge. "Mit der Zeit fand ich meine Fotografien spannend genug und musste sie nicht mehr in Malerei umsetzen." In einem Zeitraum von mehr als 20 Jahren sind aus dieser Leidenschaft mehrere Fotoserien entstanden, die ab Sonntag, 27. Mai, unter dem Namen "Sceneries" in der Von der Heydt-Kunsthalle am Geschwister-Scholl-Platz zu sehen sind.