Wuppertal: Technische Akademie feiert ihren 70. Geburtstag

Wuppertal Am 28. Mai 1948 wurde die Technische Akademie Wuppertal (TAW) gegründet. Eines der größten und ältesten Weiterbildungsinstitute Deutschlands feiert dieses Jahr also seinen 70. Geburtstag.

"Die TAW gehört seit vielen Jahren fest in die Bildungslandschaft Wuppertals und des deutschsprachigen Raums. Mittlerweile bieten wir unsere maßgeschneiderten Weiterbildungsangebote an vielen zentralen Standorten in ganz Deutschland an", sagt TAW-Vorstand Erich Giese. Mehr als 2000 Seminare, Inhouse-Schulungen und berufsbegleitende Studiengänge hat der Bildungsanbieter mit Hauptsitz im Wuppertaler Zooviertel aktuell in seinem Halbjahresprogramm. Vom Seminar "Führen in der Sandwich-Position", einem Verkaufstraining für Frauen, bis zum Workshop "Urlaubsrecht im öffentlichen Dienst". Rund 30.000 Teilnehmer pro Jahr besuchen die Bildungsangebote der TAW. Vier Kompetenzzentren zu Elektrotechnik, Konstruktion und Entwicklung, Maschinenbau und Fahrzeugtechnik sowie Verfahrenstechnik widmen sich allen wichtigen technischen Bereichen. Alle nicht-technischen Angebote sind in fünf Themenakademien zu Personalführung, Einkauf, Qualitäts- und Facility Management sowie zu Recht und Verwaltung gegliedert und bieten eigenständig "Weiterbildung made in Wuppertal".