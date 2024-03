Stilblüte Blumen-und Designmarkt auf Schloss Lüntenbeck

Am 13. und 14. April verwandelt sich das ehemalige Rittergut laut Veranstalter in ein buntes Pflanzenmeer. Die Aussteller wollen zur Verschönerung und Gestaltung von Gärten, Terrassen und der eigenen vier Wände inspirieren. Dazu gibt es Tipps für die Auswahl und Pflege passender Pflanzen. Wer das Besondere sucht, kann sich Eigenzüchtungen, Ziergewächse, Rosen, Stauden und Exoten zulegen. Außenmöbel und -kamine, Gartenscheren und anderes Gerät erweitern neben Keramiken, Fellen und Filz das Angebot. Auch Mode, Accessoires und Interieur dürfen in der Palette des Gartenmarktes nicht fehlen.