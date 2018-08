Wuppertal: Neue Hoffnung für die Bandweberei

Wuppertal Es soll jetzt einen Interessenten für eine Übernahme von Kafka geben.

Die Nutzung zusätzlich als Museum begann Frauke Kafka im Jahr 1991, als sich der Wirtschaftsbetrieb allein nicht mehr trug. Die letzte Besitzerin Christine Niehage war 2010 mit dem Betrieb von der Beyeröhde an die Öhder Straße gezogen. Doch dort fehlten Parkplätze und Toiletten für größere Besuchergruppen. Zuletzt gab es Überlegungen, die Bandweberei zusammen mit dem Küllenhahner Bandwirker-Museum im ehemaligen Goldzack-Gebäude an der Wiesenstraße in Elberfeld unterzubringen. Doch die 25 arbeitenden Webstühle der Bandweberei hätten zu viele Schwingungen in dem ehemaligen Fabrikgebäude verursacht.