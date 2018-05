Wuppertal: Musikjournalist Hans Nieswandt zu Gast an der Uni

Wuppertal Über die Disco-Ära und ihre Clubs spricht Musikjournalist Hans Nieswandt am Montag, 28. Mai, von 14 bis 16 Uhr, bei einem Gastvortrag an der Bergischen Universität Wuppertal. Der Vortrag findet statt im Rahmen der Hip Hop Academy Wuppertal - Interessierte sind herzlich eingeladen, der Eintritt ist frei. Veranstaltungsort ist das Gebäude S auf dem Campus Grifflenberg (Ebene 17, Raum 13). Der Vortrag mit dem Titel "Vom Underground bis zur Plattenverbrennung - Über die Disco-Ära und ihre legendären Clubs" ist Teil des Seminars "Clubkulturen" von Musikpädagoge Dr.

Oliver Kautny. "Die Studierenden setzen sich in meinem Seminar in eigener Feldforschung mit der Wuppertaler Club- und Tanzszene auseinander und beschäftigen sich insbesondere mit der Arbeitsweise von DJs. Der Vortrag von Hans Nieswandt bietet ihnen konkrete Einblicke in die Kultur und Geschichte des DJings", so Dr. Kautny.