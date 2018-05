Wuppertal: "Museum muss in Erinnerung bleiben"

Wuppertal Das Historische Zentrum in Barmen öffnete jetzt ein letztes Mal vor dem am 1. Juni beginnenden Umbau. Alles muss raus. Als Anlaufstelle für Engels-Fans dient ein Pavillon. Dieser ersetzt den Ankerpunkt Industriekultur.

Die Museumsbesucher lassen sich zwar nicht aus dem Museum locken, aber Politiker und Historiker stehen gespannt vor der geschlossenen Tür des neuen Engels-Pavillons. Mit großer Geste übergibt Lars Bluma, Leiter des Historischen Zentrums, den mit einem gewebten Bändchen geschmückten Schlüssel an Oberbürgermeister Andreas Mucke. "Das Gebäudemanagement spuckt in die Hände, um das Historische Zentrum und das Engels-Haus rechtzeitig zum Engels-Jubiläum fertig zu bekommen", verspricht Mucke und muss dabei gegen den Lärm der vorbeifahrenden Autos anschreien. Außerdem erzählt Andreas Mucke, dass er auf der Suche nach Räumen ist, um die Exponate des Historischen Zentrums auch während der zweieinhalbjährigen Schließungszeit zu zeigen. Mit den Sparkassen sei er im Gespräch, für einen größeren Raum hofft er auf Geld aus Berlin. "Wir müssen Engels popularisieren, ihn tiefer in der Bevölkerung verankern", betont er. Und das Museum müsse in Erinnerung bleiben - trotz der Umbaumaßnahmen.