Wuppertal: Mülltonnen als Basketballkörbe

Wuppertal Die Initiative "Wuppersaubertal" wirbt mit origineller Aktion für mehr Sauberkeit. Damit sollen vor allem die Jüngeren angesprochen werden. Besonders während der Sommermonate nimmt das Problem des achtlosen Wegwerfens zu.

Am Nachmittag auf dem Barmer Johannes-Rau-Platz: Geschäftiges Treiben und voll besetzte Bierzeltgarnituren bei "Barmen Karibisch". Auf den Pfiff einer Trillerpfeife hin betreten plötzlich junge Männer in einheitlichen weißen Shirts die Einkaufsmeile am Werth und werfen zusammengeknüllte Zeitungen aus großen Müllsäcken auf den Boden. "Furchtbar", schimpft eine Passantin im Vorbeigehen. "Was soll das?" Einige bleiben neugierig stehen, andere lassen sich nicht beirren und schieben sich an den jungen Männern vorbei.