Wuppertal: Mirker Bahnhof konkurrierte mit dem Döppersberg

Wuppertal Das heutige Kulturzentrum an der Nordbahntrasse war Ende des 19. Jahrhunderts als prächtiger Hauptbahnhof geplant.

Einst sollte der Mirker Bahnhof dem heutigen Hauptbahnhof am Döppersberg Konkurrenz machen: Die Rheinische Eisenbahngesellschaft (REG) plante zum Ende des 19. Jahrhunderts eine Eisenbahnstrecke von Düsseldorf-Derendorf durch die damalige Handelsstadt Elberfeld bis nach Wichlinghausen, obwohl die Konkurrenzstrecke der Bergisch-Märkischen Eisenbahngesellschaft zwischen Düsseldorf und Hörde bereits in Betrieb war. Die neue Linie sollte nahezu parallel entlang der Berghänge des Wuppertals führen, was den Bau erheblich erschwerte: An den Nordhängen mussten Kalkstücke gesprengt und Viadukte und Tunnel gebaut werden, um die Strecke zu begradigen - wer sich ab und zu auf der Nordbahntrasse aufhält, wird das wiedererkennen.