Wuppertal: Ludwig Erhard legte die Zigarre niemals ab

Wuppertal Bei seinem Besuch der Stadt blickte der Altkanzler 1969 auf seine Erfolge zurück und rauchte ohne Pause.

Als Fotograf Kurt Keil 1969 den Auftrag bekam, Altkanzler Ludwig Erhard in Wuppertal zu fotografieren, war ihm eine Sache besonders wichtig: "Ich wollte Ehrhard unbedingt mit einer Zigarre in der Hand fotografieren", berichtet Keil. Auf der Fahrt zur Concordia, wo Erhard sich im Beisein der lokalen CDU-Prominenz mit der Presse auseinandersetzte, wuchs die Aufregung in dem Wuppertaler Fotografen. Er wollte unbedingt den Schnappschuss mit der Zigarre haben. Vor Ort stellte sich heraus: Schwer war das nicht. "Erhard hat die Zigarre den ganzen Termin über gar nicht aus der Hand gelegt. Vielleicht einmal, als er sich ins Goldene Buch der Stadt eingetragen hat", erinnert sich Kurt Keil.