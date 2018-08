Wuppertal: Forensik passt an die Parkstraße

Forensik passt an die Parkstraße

Wuppertal Für das Land NRW ist die Fläche eine reizvolle Alternative zur Kleinen Höhe.

Das Landesministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales hat dieser Zeitung bestätigt, dass der Forensik-Standort an der Parkstraße für das Land eine echte Alternative zur Kleinen Höhe ist - falls die Stadt dort kein Baurecht schaffen sollte. Platz an der Parkstraße ist jedenfalls ausreichend vorhanden. Das zur Verfügung stehende Areal hat eine Fläche von 60 000 Quadratmetern, den Bedarf für die Forensik gibt das Land mit 50 000 Quadratmetern an.